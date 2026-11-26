Los gremios reclaman suspender las medidas oficiales, retomar la negociación y advierten una pérdida salarial superior al 15%.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentaron este jueves una demanda judicial contra el Consejo General de Educación (CGE) para solicitar que se dicte la conciliación obligatoria en el conflicto salarial docente.

El trámite ingresó este jueves a primera hora ante la Mesa Única Informatizada (MUI) y quedó radicado en el Juzgado Laboral N° 3. El pedido se ampara en el

artículo 16 de la Ley de Paritarias N° 9624, luego de que la Secretaría de Trabajo diera por cerrada la instancia de negociación sin acuerdo entre las partes.

A través de la presentación, las entidades sindicales requieren que se ordene la suspensión de todas las medidas dispuestas por el Gobierno provincial, entre ellas los descuentos por días de paro anunciados oficialmente. Además, solicitaron que el planteo sea tramitado con carácter de urgente.

En el escrito, los gremios realizaron una síntesis de las audiencias previas al cierre de la paritaria y sostuvieron que el derecho a negociar de buena fe "se ha visto vulnerado". Frente al agotamiento de la vía administrativa, señalaron que la instancia judicial constituye el último recurso para encauzar el diálogo.

Por último, ambas organizaciones manifestaron su expectativa de retomar las negociaciones para recomponer los ingresos del sector, tras advertir que los salarios docentes acumulan una pérdida superior al 15% frente a la inflación y remarcar el carácter alimentario de los haberes. (APFDigital)