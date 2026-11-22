El periodista Daniel Enz, director de la revista Análisis, manifestó que “en Entre Ríos muere de cáncer más que el promedio del país desde hace al menos nueve años, y su incidencia de cáncer infantil es la cuarta más alta de la Argentina”.

Agregó Enz que “la provincia tiene un Registro Poblacional de Tumores creado por ley en 1994, que según el Instituto Nacional del Cáncer funciona desde 2001 y cubre a 1.425.578 habitantes. Pero la información consolidada llega solo hasta 2017. Todo lo posterior, explicó el Ministerio, está "en proceso de recopilación, depuración, validación". Nueve años de casos de cáncer sin procesar”.

Fabian Magnotta en Agenda Critica con Daniel Enz

“Donde la causa de muerte no se registra, el cáncer queda escondido. Informa esto molesta porque demuestra el fracaso”, dijo Daniel Enz en declaraciones al programa Agenda Crítica que conduce Fabián Magnotta, quien también estudia el tema y recientemente volvió a denunciar la falta de estadísticas.

Enz dijo que para su investigación periodística pidió informes a la Dirección de Agricultura, el Ministerio de Salud y la Policía de Entre Ríos; la Obra Social de Entre Ríos (OSER); el SENASA y el Ministerio de Salud de la Nación.

Principales casos

Mencionó que “en cáncer de páncreas, Entre Ríos estuvo todos los años entre las siete provincias con más mortalidad. En leucemias fue tercera en 2021 y segunda en 2022. En colon y recto, segunda en 2018; en piel, tercera en 2019 y en 2023. Páncreas y leucemias son, justamente, dos de los tumores que la literatura científica internacional asocia con mayor frecuencia a la exposición prolongada a plaguicidas”. El departamento con mayor mortalidad por cáncer de Entre Ríos es Tala.

Enz menciona asimismo que le confirmaron la presencia de glifosato en varias muestras de miel tomadas en Entre Ríos.

Cáncer en niños

Enz publicó que el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), indicó que entre 2010 y 2022, la tasa de incidencia de cáncer en menores de 15 años en la provincia fue de 144,6 casos por millón de chicos. En la Argentina, la mortalidad por cáncer infantil cae un 1,9 por ciento por año desde 1999, pero en Entre Ríos está estancada.

Entre los principales tumores en niños, mencionó 378 fueron leucemias, 308 de las cuales fueron leucemias linfoblásticas agudas, y 206 tumores del sistema nervioso central. Entre 2018 y 2022, seis de cada diez chicos entrerrianos con cáncer tuvieron que viajar a la Ciudad de Buenos Aires para tratarse, en la gran mayoría de los casos al Gutiérrez y el Garrahan.

Defunciones mal registradas

Enz también mencionó lo que ya Magnotta había observado hace diez años atrás, sobre las defunciones que se inscriben como “PCR, Paro Cardio Respiratorio” en más del 20 por ciento de los casos, y por lo tanto se desvirtúan las estadísticas. Frente a ello, no solo hay silencio oficial, sino también de la oposición y también de los círculos médicos y la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER).

Como otro dato preocupante, Daniel Enz mencionó que la Dirección de Agricultura reconoce que tiene solamente cuatro agentes afectados al control y la fiscalización en todo el territorio provincial.