Este domingo, en Gualeguaychú llovieron unos 70 milímetros, que es el promedio de septiembre

El exdirector de Defensa Civil de Gualeguaychú, Daniel Hernández, dijo en RADIO MÁXIMA que “en agosto tendrían que haber llovido 61 milímetros según el promedio de 30 años, y llovieron 131 mm, más del doble. En septiembre tendrían que haber llovido en promedio 69 milímetros y ya llevamos 75mm. Estos dos meses han superado la media”.

“En octubre deberíamos tener 127 milímetros según los últimos 30 años”, anticipó.

Hernández analizó que “el temporal del domingo fue importante, fue violento, nos dejó casi 70 milímetros de lluvia, con dos granizadas incluidas. Tuvimos dos picos importantes, donde llovió a baldazos, fue a las 11,30 con una intensidad de 188 mm/h, y el otro evento fue a las 13,302.

Agregó que “felizmente llovió con mucha intensidad, porque fue en simultáneo con el granizo, y si ese granizo hubiera caído en seco, los tamaños de las pelotas de hielo hubieran sido mucho más importantes, ya que el agua va acompañando y favoreció que el hielo se redujera”.

“No es tan habitual el granizo en nuestra zona, podemos asociarlo con el Fenómeno de El Niño, pero también vamos ingresando a la época de lluvias más intensas en nuestra región”, indicó el especialista.

Sobre la situación del río Gualeguaychú, manifestó que “viene una onda de crecida del río, es de esperar que no tenga consecuencias negativas”.