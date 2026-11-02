Viri presidirá una nueva audiencia con las partes por la clausura de la planta del Parque Industrial

Este martes a las 10,30, el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, presidirá una audiencia para analizar la situación de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, recientemente clausurada.

La Corporación del Desarrollo y los administradores de la planta, presentaron un recurso de reconsideración de la clausura y un estudio de impacto ambiental otorgado por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

A la audiencia concurrirán representantes de la Corporación y de los industriales, la secretaria de Ambiente de la provincia, la subsecretaria de Ambiente municipal, Ivana Zecca, y el abogado querellante Ricardo Luciano.

Recientemente, el abogado querellante Luciano, cuestionó el Certificado Único Ambiental (CUA) otorgado por la secretaría de Ambiente de la provincia. “Con ese certificado, la planta no puede funcionar, que se pongan a estudiar. La planta además es chica, y no cumple con los requisitos técnicos. Y el daño que le hicieron al río no lo saca nadie”, remarcó el profesional.

Además de la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, hace algunos días el Juez Hernán Viri, ordenó el secuestro de documentación, en el marco de la causa por contaminación, en empresas que funcionan en el lugar.

Se supo que la medida llegó al menos a Unilever, RPB, Unionbat, FRON ARG SEL, Rontaltex y Entre Ríos Crushing.