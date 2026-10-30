Estudiantes de todas las sedes de UNER participan del Interfacultades 2026 en Gualeguaychú

El torneo Interfacultades 2026 ya inició en la ciudad de Gualeguaychú, congregando a más de 650 estudiantes de todas las unidades académicas, organizado por la Subsecretaría de Deportes de UNER. El primer día comenzó con las acreditaciones, seguido por las las fases de grupos y clasificaciones en las disciplinas de vóley, básquet y fútbol, tanto femenino como masculino. El día viernes es el turno de semifinales y finales.

Sobre esta nueva edición, el subsecretario de Deportes, Emilio Rodríguez, destacó la alta participación y el entusiasmo de las delegaciones: “Tuvimos una buena convocatoria, una respuesta de todas las unidades académicas con la mayoría de sus equipos presentados para poder participar. Para nosotros es una gran motivación que vivimos con mucha alegría, no solo por el gran caudal de estudiantes, sino por el acompañamiento de las diferentes facultades, lo que fortalece estas actividades proyectadas”.

Asimismo, Rodríguez resaltó el trabajo de logística y el rol articulador del evento a esta altura del ciclo lectivo: “Sabemos que nuestros estudiantes están finalizando las cursadas del año, jugándose regularidades y promociones. Sin embargo, el deporte es un lugar de reencuentro. Nos enorgullece mucho la respuesta de todas las facultades y el acompañamiento constante para que esto salga adelante”.

Participación y encuentro

Las y los estudiantes deportistas también compartieron sus sensaciones sobre esta experiencia que combina competencia, compañerismo y un respiro en la rutina académica. Morena es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y participa en la disciplina de vóley. En relación a su primera experiencia en los Interfacultades, expresó: “De tener tantas cosas para hacer y tantas actividades, es sin duda de las que más espero en la semana, la que más te distrae. Yo arranqué este año en la facu e hice un montón de amigos; por lo que más me gusta venir a la facultad es por esto. Una de las razones por las cuales elegí la carrera era porque sabía que acá había vóley y estos deportes”.

Por su parte, Joel, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Alimentación y participante en vóley, expresó que es su segundo año compitiendo y que el evento superó las expectativas que tenían antes de llegar. “Lo más lindo es la amistad que compartís; conocí mucha gente, los compañeros de equipo y gente de otros deportes. Además del estudio, es un respiro que se toma para venir a divertirse”, afirmó.

En la misma línea, Jimena, estudiante de la Facultad de Ingeniería que compite en básquet 3×3 femenino, remarcó que después de estar tantas horas estudiando, la actividad se siente “como parte salud, parte descarga y parte disfrute”. Señaló también que “la facultad apoya mucho este tipo de intercambios” y enfatizó que “el deporte es fundamental para la salud neurológica y psicológica”, por lo que instó a sus pares a dar ese paso ya que enriquece de forma significativa las instancias de estudio.

Asimismo, Valentino, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Administración que integra el equipo de básquet, manifestó que “lo más lindo de la experiencia es poder salir de las aulas, compartir con estudiantes que cursan otras carreras y llevarse bien”. En ese sentido, invitó a quienes aún no se animan a perder el miedo, aclarando que “no se trata solo de competir, sino de recrearse, pasarla bien y conocer gente”.

Por su parte, Tadeo, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud que participa en fútbol, compartió que el deporte universitario representa “un momento perfecto para despejarse y compartir con amigos tras largas horas de estudio”. Tadeo, quien transita su cuarta edición de los Interfacultades, remarcó la importancia de “transmitir el valor del movimiento y la actividad física, destacando además el ambiente de respeto, diversión y el reencontrarse año tras año con compañeros de distintas unidades académicas”.

Por último, Brenda Brauer, estudiante de Medicina y jugadora de fútbol femenino, destacó lo positivo de conformar grupos y hacer amistades que “inician en la cancha pero trascienden hacia juntadas y terceros tiempos fuera de ella”. Brenda resaltó que el deporte universitario “brinda la posibilidad de salir de la rutina de exámenes y parciales para descontracturar, permitiendo además encontrarse y compartir experiencias con estudiantes provenientes de distintas ciudades”.