Violento intento de asalto en una vivienda de zona sur: encapuchados y con un arma

Las victimas del hecho fueron una pareja de adultos mayores, Enrique y Odilia, ambos septuagenarios.

Los autores actuaron encapuchados y uno de ellos sacó un arma de fuego para pedir “la plata, ¡qué plata le íbamos a entregar?”, manifestó Odilia.

“Yo me defendía con un palito, no me lo sacaba de encima le pegué tantas veces, tenía miedo de que se quebrara el palito y que me quedara sin nada. Sacó una pistola, no se si era de juguete o no. Me dijo que me iba a matar, le dije que me mate. Nunca me asusté”, contó Enrique.

En tanto que el otro delincuente, sujetó a Odilia y le tapaba la boca para evitar que pidiera auxilio. “Me solté y ahí empecé a gritar fuerte. Me escucharon los vecinos y aparecieron acá”, dijo la mujer. Los vecinos alertaron a la policía.

Los dos sujetos escaparon por el costado de la vivienda. Enrique y Odilia fueron revisados en el hospital Centenario, porque a ambos se les subió la presión por los intensos momentos vividos. “Nunca me imaginé que pudiera pasar esto”, lamentó el vecino.