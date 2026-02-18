 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
VIOLENTO ASALTO

Violento intento de asalto en una vivienda de zona sur: encapuchados y con un arma

Dos jóvenes encapuchados intentaron cometer un violento asalto en la noche del domingo en una vivienda de calle Irazusta al sur casi Calle de Tropas.

18 Feb, 2026, 11:58 AM

Las victimas del hecho fueron una pareja de adultos mayores, Enrique y Odilia, ambos septuagenarios.

 

Los autores actuaron encapuchados y uno de ellos sacó un arma de fuego para pedir “la plata, ¡qué plata le íbamos a entregar?”, manifestó Odilia.

 

“Yo me defendía con un palito, no me lo sacaba de encima le pegué tantas veces, tenía miedo de que se quebrara el palito y que me quedara sin nada. Sacó una pistola, no se si era de juguete o no. Me dijo que me iba a matar, le dije que me mate. Nunca me asusté”, contó Enrique.

 

En tanto que el otro delincuente, sujetó a Odilia y le tapaba la boca para evitar que pidiera auxilio. “Me solté y ahí empecé a gritar fuerte. Me escucharon los vecinos y aparecieron acá”, dijo la mujer. Los vecinos alertaron a la policía.

 

Los dos sujetos escaparon por el costado de la vivienda. Enrique y Odilia fueron revisados en el hospital Centenario, porque a ambos se les subió la presión por los intensos momentos vividos. “Nunca me imaginé que pudiera pasar esto”, lamentó el vecino.

VIOLENTO ASALTO

