Alta demanda de inscripción en la Técnica 1: Esperan exámenes para abrir cupos

Frente a la alta demanda en las inscripciones, desde la institución se espera el resultado de las mesas de exámenes de los estudiantes, para analizar los números reales de cupos disponibles.

Baffico evaluó que los padres hoy consideran más a las escuelas técnicas para sus hijos, y llevó a un notable incremento de la demanda.

“Hoy no tenemos cupos. Tenemos lista de espera y las mesas terminarán de definir los cupos que nos quedan”, expresó.

Los cursos que registran mayor cantidad de estudiantes para rendir exámenes son primero, segundo y tercer año.

Sobre las posibles causas en las que se observa más estudiantes en estos casos, Baffico indicó que “seguimos viendo cómo impacta en los chicos, el pase de primaria a secundaria. En el de primer año que todavía no logra encontrarse en una escuela secundaria, o el de segundo que lo atraviesa la adolescencia a pleno y van quedando con materias pendientes”, analizó.

En este sentido, finalmente, la directora señaló la importancia del acompañamiento a los estudiantes en la adaptación para un egreso exitoso. Las clases darán inicio el próximo 2 de marzo.