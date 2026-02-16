Realizan el nuevo conducto pluvial de hormigón en calle Rivadavia en zona oeste

El Gobierno de Gualeguaychú, mediante la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, avanza con la construcción de un nuevo sistema de desagüe pluvial de hormigón sobre calle Rivadavia, una intervención estratégica destinada a ordenar el drenaje urbano y fortalecer la infraestructura vial del sector oeste.

Los primeros trabajos se realizaron entre Juana Azurduy y Madre Teresa de Calcuta, en inmediaciones del Instituto Agrotécnico, mientras que en una segunda etapa las tareas se concentran en el segmento que une Alicia Moreau de Justo con Martín Fierro, en continuidad con la traza ya ejecutada y con orientación hacia el Este.

La obra se desarrolla a partir del trabajo de cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas y se integra a un plan integral que prioriza la mejora de la transitabilidad y el adecuado escurrimiento de aguas pluviales en áreas con antecedentes de anegamientos.

El nuevo desagüe pluvial sobre calle Rivadavia avanza con frentes de trabajo simultáneos que permiten consolidar la estructura del conducto y preparar los tramos restantes para su ejecución definitiva. Además, el desarrollo por etapas garantiza la continuidad hidráulica del sistema y asegura una correcta integración con el perfil vial existente.

En el sector intervenido, el canal de hormigón armado ya cuenta con tramos estructurales ejecutados y otros en proceso de conformación, lo que permite avanzar en paralelo con las tareas de movimiento de suelo, nivelación y adecuación del terreno.

Este esquema de trabajo optimiza los tiempos de obra y reduce el impacto sobre la circulación, al tiempo que sienta las bases para la posterior ejecución de cordones, cámaras de captación y terminaciones complementarias.

El proyecto contempla la construcción de un canal de 260 metros de extensión sobre la cuneta norte de calle Rivadavia, con una sección de 0,90 metros de ancho y 0,80 metros de altura. Para ello, el personal municipal trabaja con equipamiento propio en la nivelación y ajuste de los moldes, con el objetivo de garantizar pendientes y alineaciones precisas antes del hormigonado.

Una vez finalizado el canal principal, la intervención se completará con la construcción de cámaras de captación, cordones cuneta y badenes de hormigón, lo que permitirá consolidar el perfil vial y mejorar el escurrimiento superficial durante las precipitaciones.

La intervención forma parte de una estrategia de saneamiento pluvial orientada a resolver los históricos problemas de escurrimiento en la zona oeste, reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la calzada. Con recursos, maquinaria y personal municipal, el Municipio consolida una infraestructura clave que permitirá conducir de forma ordenada los excedentes hídricos y mejorar las condiciones urbanas del entorno.

Por esto mismo, esta obra brindará una solución definitiva a los problemas históricos de acumulación de agua en la zona y reemplazará la zanja a cielo abierto existente por una infraestructura segura y moderna, con beneficios directos para los vecinos y un impacto positivo en la circulación y la seguridad vial.