Más de 19 mil personas en la novena noche de carnaval

La Fiesta Nacional Carnaval del País vivió una noche inolvidable este lunes 16 de febrero de 2026 en el Corsódromo de Gualeguaychú con más de 19 mil personas que presenciaron el paso de las cuatro comparsas en este orden: Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía que desplegaron todo su esplendor con carrozas imponentes, miles de plumas y coreografías.

El cierre fue épico con el After Billboard de Carnaval, donde Los Tuka Tuka pusieron a todo el Corsódromo a bailar, extendiendo la celebración en la madrugada y convirtiendo la noche en una verdadera fiesta.

Entre el público, se destacaron las presencias que disfrutaron del espectáculo como cualquier espectador: la reconocida astróloga Jimena La Torre, acompañada de parte de su equipo de tarotistas; el exjugador de la Generación Dorada de básquet, Carlos Delfino; y Ana Mercedes Franchi, más conocida como La India Motera, quienes se sumergieron en la magia del carnaval.

¿Cómo sigue el carnaval?

Restan solo dos noches para coronar la edición 2026: el sábado 21 y el sábado 28 de febrero, ambas desde las 21:30 hs.

Esta semana, las boleterías atienden de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 hs, y el sábado desde las 9 hs hasta la finalización del espectáculo.

Los residentes de Gualeguaychú siguen disfrutando del beneficio exclusivo: entrada general a $20.000, mientras que para no residentes el valor es de $35.000. Vale recordar que, el beneficio para los residentes del departamento, se aplica solo en compra presencial, DNI en mano, los días viernes y sábado.

