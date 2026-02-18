 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Izaguirre destacó que el finde largo se desarrolló con mucho movimiento y casi sin conflictos

El titular de la Agencia de Seguridad de Gualeguaychú, Esteban Izaguirre, manifestó en RADIO MÁXIMA que “tuvimos un finde largo de carnaval atípico, sin grandes conflictos”, y destacó el buen trabajo junto a otras instituciones.

18 Feb, 2026, 09:59 AM

Izaguirre mencionó que, en los operativos, se utilizaron las body cams (dispositivos de grabación portátiles, colocados en el pecho o casco de agentes); y cuatro domos en Ituzaingó y Boulevard De León, arriba del hotel Aguay, plaza Almeida y Costanera Sur.

 

El titular de la Agencia reveló además, que hubo unos 70 casos de alcoholemia, de los cuales, alrededor de un 70 por ciento de conductores, eran residentes de Gualeguaychú y el 30 por ciento, turistas.

 

“Se notó un crecimiento en el ingreso de jóvenes que volvieron a Gualeguaychú, pero no hubo casi conflictos”, señaló.

 

Asimismo, destacó el trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad como policía, prefectura, policía federal, y gendarmería. “Trabajamos muy bien”, expresó.

