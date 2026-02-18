Tras el finde largo, se anuncian varios días con inestabilidad en Gualeguaychú

Luego del fin de semana largo, el pronóstico anticipa algunos días de inestabilidad en Gualeguaychú.

Este miércoles llega caluroso, con máximas de 34 grados, con posibilidad de tormentas eléctricas entre la tarde y la noche, lo que podría prolongarse hasta el jueves por la mañana.

Según el pronóstico, el viernes y el sábado de mañana será más estable, y podría haber lluvias hacia el próximo fin de semana.

Las temperaturas máximas irán en descenso, al igual que las mínimas. Desde este jueves, oscilarán entre 19 y 30 grados.