Destacan que hay menos cortes de luz en Gualeguaychú: 90 en el verano pasado y 15 este verano

Otero remarcó la fuerte inversión y las mejoras incorporadas al sistema eléctrico, en base al análisis de zonas identificadas con mayor índice de consumo.

“La temporada va marcando las zonas calientes de la ciudad. Cuando comenzó la temporada, en la zona del Estadio Municipal, se montó una nueva subestación para que toda esa zona dejara de tener inconvenientes”, comento.

En tanto que, sobre la zona oeste, Otero la identificó como el sector con mayor desarrollo en la ciudad y por lo tanto, la que presenta más puntos rojos de consumo.

Por otra parte, se refirió a la cancelación de la deuda histórica del hospital Centenario con la Cooperativa, por parte del gobierno de la provincia. La deuda del hospital rondaba los 500 millones de pesos.

“Ese dinero se vuelca en una obra que va a mejorar toda la zona Oeste de la ciudad”, adelantó. En este sentido, se espera avanzar con obras en una nueva subestación transformadora para la zona Oeste.

En otro orden, mencionó que toda la conectividad del corsódromo durante el Carnaval, estuvo a cargo de la empresa Ecotel.

“Este año sumamos la responsabilidad de darle conectividad al corsódromo, en el espectáculo mayor de Gualeguaychú. La transmisión que hizo la TV Pública, salió por la conectividad que brinda Ecotel. Llegamos a un acuerdo con la comisión del carnaval y fibramos todo el corsódromo”, indicó el presidente de la Cooperativa.