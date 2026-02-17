¿Quién podría ganar el Carnaval? Jimena La Torre lanzó sus predicciones: “17 es la más alta”

Luego del éxito rotundo que tuvieron sus predicciones en 2025, la astróloga y tarotista Jimena La Torre regresó a Gualeguaychú para anticipar qué energías acompañan a las comparsas del Carnaval del País en este tramo final, cuando restan solo dos fechas para el cierre.

“Mucha presión, mucha presión… pero vamos a ver”, dijo apenas comenzó la entrevista.

Un detalle no menor: las cartas utilizadas para la tirada fueron las del propio notero de Máxima, Matías Andersson, quien le acercó su mazo personal para realizar la lectura en vivo. “Son tus cartas”, se destacó durante la nota, aportando un condimento especial y más cercano a la predicción.

Jimena analizó además las energías del año y destacó que estamos en el “año de Leo”, lo que podría favorecer a comparsas vinculadas a signos de fuego o símbolos felinos. “Hay comparsas con león, con jaguar… eso me gusta, porque este año es el año de Leo”, explicó.

Al momento de sacar las cartas, estos fueron los resultados:

🎭 Papelitos – La Estrella (17)

Fue la carta con el número más alto. “17 es la más alta”, remarcó Jimena. La Estrella representa brillo, esperanza y conexión con el público, una energía de luz propia en un momento clave del certamen.

🎭 Mari Mari – La Fuerza (11)

Una carta de carácter, determinación y dominio escénico. Marca presencia y firmeza en la competencia.

🎭 O’Bahía – El Sacerdote (5)

Simboliza tradición, estructura y respeto por la esencia del Carnaval.

🎭 Ara Yeví – La Emperatriz (3)

“Es una reina”, explicó Jimena al describirla. Una carta asociada al brillo de las figuras femeninas, liderazgo, magnetismo y posible protagonismo de sus reinas. “Puede ser que brillen sus reinas”, anticipó.

Durante el cierre, la tarotista recordó el impacto que tuvieron sus predicciones anteriores y dejó abierta la expectativa:

“Vamos a ver qué repercusiones tiene esta predicción… el año pasado fue un éxito tal cual lo habías dicho.”

Con solo dos fechas por delante, las cartas ya están sobre la mesa… y esta vez, fueron las cartas de Matías las que hablaron.

¿Se repetirá la historia?