 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TIEMPO

Informan el cese de alerta meteorológica para el Departamento Gualeguaychú

Las condiciones tienden a estabilizarse y no se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia, expresan desde el Servicio Meteorológico Nacional.

15 Feb, 2026, 19:32 PM

El Servicio Meteorológico Nacional informa el cese de alertas para el Departamento Gualeguaychú y sur de Entre Ríos

 

Las condiciones tienden a estabilizarse y no se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia.

 

 

Fuente: Unidad Civil de Emergencias/alertAR Barómetro Argentina

Temas

TIEMPO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso