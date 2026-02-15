Informan el cese de alerta meteorológica para el Departamento Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional informa el cese de alertas para el Departamento Gualeguaychú y sur de Entre Ríos
Las condiciones tienden a estabilizarse y no se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia.
Fuente: Unidad Civil de Emergencias/alertAR Barómetro Argentina
