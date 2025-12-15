Venezolana opositora a Maduro, exiliada, dice que fue espiada mientras vivió en Gualeguaychú

Andrea dijo que “mucha gente se ha ido de Venezuela, nosotros nos fuimos por la persecución y amenazas, me mandaban fotos mías donde yo estaba ubicada, tuve varios asaltos a mano armada porque yo pertenezco al partido Voluntad Popular”.

"No puedo decir donde estoy, amenazaron a mi madre y a mi familia. Como nosotros estamos afuera somos la voz de los que pueden decir de lo que realmente pasa en Venezuela. Ellos te vinculan que vas en contra de ellos, con algún tipo de crimen que no has cometido, simplemente por hablar", comentó la situación, Andrea.

"Me fui hace poco de Gualeguaychú, estuvimos haciendo trámites y podíamos salir de esa angustia, no toda mi familia sabe donde estamos, tenemos la esperanza, como dice María Corina "Hasta el final y hasta el final".

"No hay mucha información por parte del Gobierno de Donald Trump, tienen las costas tomadas con barcos, han bombardeado, no sé si tienen tantos aviones sobrevolando. El estado de Maduro es un estado que va con el narcotráfico, es difícil hablar después de tantas amenazas que hemos tenido", agregó.

"Se que están asustados y están en conversaciones, hay muchos venezolanos que están como incrédulos. Hay gente que conozco que está en Venezuela que no sabe nada de lo que pasa allí, los que están dentro no pueden salir porque corren riesgo por el gobierno de Donald Trump".

"Me encantaría volver a Venezuela pero sé que no puedo, es un país maravilloso lleno de gente maravillosa. Lamentablemente, pasan estas situaciones que nos llenan de temor", dijo Durán.