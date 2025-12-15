Tras los incidentes en el estadio de Juventud, se esperan definiciones desde la AFA

El jefe de Operaciones de la Policía de Gualeguaychú, Osvaldo Adolf, dijo en RADIO MÁXIMA que el partido se podía haber jugado, pero el club Lanús decidió no presentarse a jugar.

Adolf contó que uno de los ingresos sobre calle Alsina se dió el encontronazo entre simpatizantes de Juventud, dirigentes, jugadores y dirigentes del club visitante. Es de público conocimiento que siempre el visitante ya tiene asignado un lugar de ingreso, pero en este caso no fue así, ya que los jugadores visitantes aparecen en un lugar no asignado y continúan hacia la oficina administrativas, allí se producen daños a la secretaría del club y al gimnasio.

"Las condiciones estaban dadas pero el equipo visitante consideró que no estaban dadas por sus jugadores del plantel, por lo tanto decidieron no disputar el partido y retiraron el equipo, posteriormente se dirigieron a erradicar la denuncia", comentó el jefe de Operaciones.

"No había público extra, no está permitido que haya parcialidades de ambos equipos, estaba el plantel, el cuerpo técnico, y algunos integrantes de la comisión directiva", sobre las personas que estaban presentes en el estadio de Juventud Unida por parte de Lanús de Concepción del Uruguay.

"Es raro que un plantel de fútbol o un deportista salga de la línea del deporte para sacar ventaja o lograr otra cosa, pero todo puede ser. Sería raro pensar que no quisieran ganar un partido en la cancha", dijo Adolf.