Mostró sus partes íntimas y se enojó con la Policía

En horas de la madrugada, personal policial de Comisaria Urdinarrain procedió a la aprehensión de un masculino de 29 años de edad, domiciliado en esa ciudad, por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves contra un funcionario policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:50 horas, cuando se recibió un llamado telefónico por parte de un vecino del Parque de la Estación, quien alertó que un individuo se encontraba exhibiendo sus partes íntimas en el lugar. Al arribar el personal policial, se observó a un masculino orinando detrás de unos árboles, motivo por el cual se lo invitó en reiteradas ocasiones a retirarse del lugar, acompañándolo incluso para que continuara su camino.

Minutos más tarde, ya con el móvil policial en la dependencia, el mismo individuo se presentó nuevamente manifestando que había sido faltado el respeto y exigiendo disculpas, encontrándose visiblemente alterado. Tras dialogar con él, se lo invitó nuevamente a retirarse hacia su domicilio. En ese momento, el joven reaccionó de manera violenta, arrojando golpes de puño contra un Oficial Ayudante, logrando impactar uno de ellos en la frente del funcionario.

Ante esta situación, el agresor fue rápidamente reducido y aprehendido. Se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Álvarez, quien dispuso el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.