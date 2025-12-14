 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale NUEVA EDICION

Con gran participación se realizó la Fiesta del Vecino en suburbio sur

Con música en vivo, reconocimientos y presencia de distintas áreas municipales, se realizó una nueva edición de la Fiesta del Vecino, que se consolida como un espacio de encuentro y participación barrial

14 Dic, 2025, 12:58 PM

La Fiesta del Vecino se desarrolló este sábado por la noche en el barrio Suburbio Sur y convocó a familias, instituciones y referentes comunitarios en una jornada marcada por la música, la participación y el trabajo colectivo. La propuesta incluyó espectáculos en vivo, sorteos, actividades comunitarias y la presencia de múltiples áreas municipales que acompañaron el encuentro.

 

Del evento participaron el intendente Mauricio Davico; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y representando a Deportes, Alfredo Tolosa.

 

En ese marco, el Intendente compartió una noche de baile y encuentro junto a los vecinos, y destacó el trabajo sostenido de la comisión vecinal, valorando su rol como nexo entre el barrio y el Gobierno de Gualeguaychú.

 

Durante la jornada, se informó a la comunidad sobre los distintos espacios presentes, como el CAPS Suburbio Sur, que realizó controles de VIH y vacunación; ANAF, con acciones de acompañamiento social; y el área de Veterinaria, que brindó turnos para castraciones. También se dispuso una cantina a cargo de la comisión vecinal, cuya recaudación será destinada a la Parroquia Santa Rosa y San Ramón.

 

El encuentro contó con la bendición del padre Maximiliano Zanardi, quien fue especialmente reconocido por su compromiso con la comunidad y los proyectos que impulsa junto a los vecinos. Además, se realizaron reconocimientos a personas del barrio por su trabajo y acompañamiento en la creación de la Escuela N.º 117 “María Elena Walsh”.

 

La propuesta artística incluyó presentaciones musicales de distintos grupos y solistas, concursos y sorteos, con el acompañamiento de comercios locales que realizaron donaciones para la actividad. También se presentó formalmente la nueva comisión vecinal del Suburbio Sur, renovada este año como parte del proceso que alcanzó a más de 45 comisiones vecinales de la ciudad.

 

La Fiesta del Vecino volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, identidad y participación comunitaria, fortaleciendo los lazos entre el barrio, las instituciones y el Gobierno de Gualeguaychú.

NUEVA EDICION

