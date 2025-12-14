 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Gualeguaychú en alerta amarilla para la tarde de este domingo

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que los departamentos de Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón serán afectados por tormentas de variada intensidad.

14 Dic, 2025, 10:16 AM

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este domingo por la tarde para la zona sur de la provincia, y para el lunes por la mañana en la zona norte.

 

 

La alerta para este domingo alcanza a los departamentos de Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón. Estos serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

 

Mientras que para el lunes por la mañana rige alerta amarilla para la zona norte de la provincia. Los departamentos, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Paraná, La Paz, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

 

Precauciones

 

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

 

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

TIEMPO

