Guale DAÑOS

Advierten por el mal uso del sistema cloacal y los insólitos objetos que se han encontrado

Obras Sanitarias recomienda medidas para evitar daños en la infraestructura cloacal urbana. Ropa interior, restos de colchón, grasas y hasta objetos rígidos aparecen de manera reiterada.

14 Dic, 2025, 19:18 PM

La Dirección de Obras Sanitarias solicita a la comunidad que haga un uso responsable del sistema cloacal debido a reiteradas obstrucciones y daños detectados en distintos puntos de Gualeguaychú. Asimismo, recuerda que la red está diseñada para transportar únicamente residuos compatibles con el funcionamiento sanitario y que la presencia de materiales ajenos provoca fallas que afectan a toda la zona servida.

 

Entre los desechos que el sistema puede recibir se encuentran:

* Papel higiénico.

* Desechos corporales.

* Aguas provenientes de inodoros, duchas, lavatorios y piletas de cocina (sin presencia de sólidos).

 

En recientes intervenciones se identificaron materiales que generan roturas y bloqueos, muchos de los cuales aparecen de manera reiterada y comprometen seriamente la infraestructura:

* Prendas de vestir

* Restos de un colchón

* Medias y ropa interior

* Paños húmedos y toallas desechables.

* Aceites y grasas volcados en piletas de cocina.

* Restos de alimentos.

* Algodones, hisopos y productos de higiene personal.

* Plásticos, envoltorios y bolsas.

* Trapos, sogas y fibras textiles.

* Arena y restos de obra.

* Objetos rígidos que ingresan por inodoros o bocas de inspección.

 

La presencia de estos elementos obliga a realizar destapes frecuentes y, en los casos más graves, abrir el pavimento para reemplazar tramos dañados, tareas que requieren maquinaria, personal y recursos municipales. Obras Sanitarias recuerda que solo interviene en la vía pública, mientras que los problemas internos deben ser resueltos por cada propietario. Y subraya que el mal uso nunca afecta a un solo domicilio: una descarga inadecuada puede generar desbordes y fallas en toda la red barrial. Mantener el sistema en buen estado depende del compromiso cotidiano de cada hogar y de la correcta disposición de los residuos, evitando intervenciones de emergencia y daños evitables.

DAÑOS

