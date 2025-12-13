Dos personas detenidas tras un incidente por violencia de género

Al arribar al lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 31 años, quien se encontraba siendo perseguido por su ex pareja y otra mujer. Ambas manifestaron que se hallaban en el domicilio de una amiga, ubicado sobre República Oriental al 550, cuando se presentó la ex pareja de una de ellas a bordo de un Renault 9 gris oscuro, acompañado por otras dos personas.

Según relataron, los ocupantes del vehículo comenzaron a arrojar piedras y proferir agresiones verbales, lo que motivó que las damnificadas se defendieran, logrando que los agresores se retiraran del lugar.

De inmediato, el personal policial inició un operativo de búsqueda que permitió interceptar el rodado en la intersección de Rosario y Juan Lapalma. En ese momento, uno de los ocupantes descendió del vehículo y se dio a la fuga de manera peatonal, mientras que en el lugar quedó el conductor, un hombre de 33 años, quien también fue detenido.

Puesta en conocimiento la fiscal en turno, Dra. Carolina Costa, dispuso la detención de los involucrados y el secuestro del vehículo, el cual fue trasladado al depósito municipal por carecer de la documentación reglamentaria. La entrega del rodado quedó supeditada al pago de las infracciones correspondientes.

Temas POLICIALES