Organizan la gran caravana navideña para el 24

Paola Piccini, desde la Fundación Dame Vida, informó que, para colaborar con donaciones, se pueden comunicar a los teléfonos 3446-217971 (Silvina) y 3446-348724 (Gastón).
Están juntando alimentos navideños, juguetes, golosinas y globos para armar cajas y repartir sonrisas en esta Navidad. Tu ayuda, por pequeña que sea, hace una gran diferencia.
Podés colaborar acercando tus donaciones o comunicándote con ellos para sumarte a esta iniciativa solidaria.
Contactos para donaciones:
3446-217971 (Silvina)
3446-348724 (Gastón)
Alias Mercado Pago: silvina.cona.mp
