Organizan la gran caravana navideña para el 24

Este 24 de diciembre la Agrupación Los Soñadores recorrerá las calles de Gualeguaychú, con alimentos navideños, juguetes, golosinas y globos, para lo cual se pide colaboración.

15 Dic, 2025, 11:34 AM

Paola Piccini, desde la Fundación Dame Vida, informó que, para colaborar con donaciones, se pueden comunicar a los teléfonos 3446-217971 (Silvina) y 3446-348724 (Gastón).

 

Están juntando alimentos navideños, juguetes, golosinas y globos para armar cajas y repartir sonrisas en esta Navidad. Tu ayuda, por pequeña que sea, hace una gran diferencia.

 

Podés colaborar acercando tus donaciones o comunicándote con ellos para sumarte a esta iniciativa solidaria.

 

Contactos para donaciones:

3446-217971 (Silvina)

3446-348724 (Gastón)

Alias Mercado Pago: silvina.cona.mp

INICIATIVA DONACIONES AYUDA NAVIDAD

