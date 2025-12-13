 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Máxima Online Radio
Guale SINIESTRO

Un vehículo se prendió fuego en la Autovía 12 durante la madrugada

Un incendio vehicular se registró en la madrugada de este sábado 13 de diciembre sobre la Autovía Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 150, en sentido Buenos Aires–Entre Ríos.

13 Dic, 2025, 20:51 PM

El hecho ocurrió pasadas las 01:15, cuando un Volkswagen Gol comenzó a incendiarse mientras circulaba por la traza.

 

El vehículo era conducido por un hombre de 49 años, domiciliado en Berisso, provincia de Buenos Aires, quien se dirigía desde su ciudad de origen hacia Gualeguaychú.

 

Según relató el conductor, el siniestro se inició cuando comenzó a salir humo desde la zona del tablero. Al detener la marcha y abrir el capot, el fuego se propagó rápidamente, y pese a intentar sofocarlo con un matafuego, las llamas avanzaron tanto sobre el rodado como sobre los pastizales de la banquina, afectando un área aproximada de 10 por 10 metros.

 

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil Nº 24, que trabajó con línea de agua para controlar el incendio. Además, se brindó colaboración en el ordenamiento del tránsito, ya que el humo reducía considerablemente la visibilidad en la zona.

 

También intervino Gendarmería Nacional – Puesto Vial Ceibas, que asistió en el operativo mientras se desarrollaban las tareas de extinción. No se registraron personas lesionadas.

 

La dotación de Bomberos Voluntarios regresó al cuartel central a las 02:16 horas, una vez finalizadas las labores en el lugar.

SINIESTRO BOMBEROS

