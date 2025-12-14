Renuevan y amplían alerta amarilla para este lunes

Diez departamentos de la provincia podrían verse afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Gualeguaychú, Paraná, Villaguay, Federal, Federación, Nogoyá, Feliciano. San Salvador, Diamante y La Paz, se encuentran dentro del área de cobertura.

