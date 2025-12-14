 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TIEMPO

Renuevan y amplían alerta amarilla para este lunes

Ahora alcanza a diez departamentos entrerrianos. Gualeguaychú es una de las ciudades que podría ser afectada por fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento en la madrugada y mañana del lunes

14 Dic, 2025, 20:53 PM

Diez departamentos de la provincia podrían verse afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

 

Las mismas estarán acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

 

Gualeguaychú, Paraná, Villaguay, Federal, Federación, Nogoyá, Feliciano. San Salvador, Diamante y La Paz, se encuentran dentro del área de cobertura.

Temas

TIEMPO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso