Un patrullero y un camión chocaron en la Ruta 12: tres policías resultaron heridos

Un móvil de la Policía de Ceibas y un camión protagonizaron un fuerte choque sobre la Autovía Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 117, en sentido Buenos Aires–Entre Ríos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:40 cuando ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte. Por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo la colisión entre el patrullero, en el que viajaban tres funcionarios policiales, y un camión Volvo 260 con acoplado perteneciente a la empresa Mostto.

Como consecuencia del impacto, el móvil policial terminó sobre la banquina, mientras que el camión salió de la calzada y quedó dentro de un campo, entre árboles. El acoplado terminó volcado.

Los tres ocupantes del patrullero sufrieron lesiones leves y fueron asistidos por personal de la ambulancia del Centro de Salud Brazo Largo. El camionero, un hombre de 34 años domiciliado en Gualeguaychú, resultó ileso.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil Nº 24, trabajó en la evaluación de la escena y verificó posibles riesgos en los vehículos involucrados.

En el lugar también intervinieron Policía Caminera Brazo Largo, Policía Departamental Islas y personal sanitario del Centro de Salud Brazo Largo. Los bomberos finalizaron las tareas y regresaron al cuartel a las 23:06.

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