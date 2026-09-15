Vialidad Provincial trabaja en caminos rurales

15 Sep, 2026, 14:58 PM
Vialidad Provincial informó sobre los trabajos que en estos días realizan en caminos rurales.
Se desarrollan trabajos de saneado de pantanos en Camino Almada, desde este lunes.
Por otra parte, se llevan a cabo tareas de conservación y saneado de pantanos en camino de La Lata en Pehuajo Sud.
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