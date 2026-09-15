Un auto se incendió por completo en la Autovía 14

Un automóvil se incendió por completo durante la noche del lunes sobre la Autovía Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 20, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:05, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron el aviso y enviaron hacia el lugar una dotación a bordo del móvil Nº 24.

Al arribar, los bomberos encontraron un Volkswagen Sharan TDI afectado por un incendio generalizado. Inmediatamente realizaron tareas de extinción, enfriamiento y remoción hasta lograr sofocar completamente las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia los pastizales de la banquina.

Según relató el conductor, un hombre de 52 años domiciliado en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, regresaba desde Concepción del Uruguay hacia su domicilio cuando comenzó a sentir olor a quemado.

El hombre detuvo el vehículo sobre la banquina y advirtió que salía humo desde la zona del tablero. Segundos después, las llamas se propagaron rápidamente hacia el resto del automóvil.

Como consecuencia del incendio, las pérdidas materiales fueron totales, aunque el conductor pudo salir del vehículo y resultó ileso.

La dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas finalizó las tareas y regresó al cuartel alrededor de las 20:39.

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