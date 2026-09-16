El piloto de la avioneta fue dado de alta y descartan la participación de un tercero en el accidente aéreo

“Si uno ve el video del accidente, piensa que las lesiones pudieron ser mayores”, expresó el fiscal. Afortunadamente el piloto de la avioneta solo sufrió heridas cortantes y continuará la recuperación en su domicilio ya que fue dado de alta hace unas horas.

En otro orden, Álvarez señaló que “al día siguiente del hecho, se hicieron presentes peritos de la junta en seguridad en el transporte y son los que realizan las pericias correspondientes sobre la aeronave”.

Los resultados de la investigación que llevan adelante, serán entregados en los próximos días y permitirán establecer cuáles fueron las causas para que la avioneta se precipitara al suelo.

Por testimonio del piloto, trascendió que “se desvaneció y perdió el control. Es todo lo que él recuerda, y no es un dato menor. En principio pudo haber una falla, pero creo que no lo pudo percibir. Recuerda que se desvaneció”, sostuvo el fiscal.

En este sentido manifestó que “para que el hecho tenga alguna relevancia penal tendría que haber existido la posibilidad de que algún tercero haya intervenido para provocar el accidente”. Sin embargo, admitió que esta posibilidad hasta el momento no se contempla porque no habría indicios de un tercero involucrado.

“Hasta ahora no hay nada en absoluto”, afirmó Álvarez, y agregó: “No hay ninguna cuestión que nos haga pensar que hubiera habido un tercero con intención de causar la muerte o que haya provocado algún desperfecto mecánico para que se precipite al suelo”.

El fiscal espera que la declaración del piloto se amplíe cuando se encuentre mejor de salud, ya que las versiones del hecho fueron declaradas mientras estaba en el hospital.