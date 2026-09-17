Remiseros de Gualeguaychú plantean “competencia desleal” de los autos de aplicaciones

Los remiseros exponen que los autos que transportan pasajeros mediante la utilización de aplicaciones, no tienen las mismas exigencias que los vehículos legales y por eso pueden bajar los costos.

“Nosotros somos legales. A los remiseros nos piden todo”, manifestó un conductor de remis.

“Hay aplicaciones que están funcionando fuera de la ordenanza, que no tienen una oficina, no pagan seguro para las personas que trasladan, ni tampoco hacen la verificación técnica y no atienden varias cuestiones relacionadas con la seguridad. Por eso pueden bajar los costos”, explicaron.

Los trabajadores piden que se le exija a los autos de aplicación los mismos requisitos que ellos pagan.

“Andan sin seguro”, afirman desde el sector. “Nos unimos todas las agencias para venir a la Municipalidad y esperamos que nos den respuestas”, indicó una trabajadora.