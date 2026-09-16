Sigue el cáncer y se disparan las muertes por ACV en Gualeguaychú: denuncian falta de estadísticas oficiales

El periodista Fabián Magnotta denunció que en Gualeguaychú siguen muy altos los casos de cáncer y que “se dispararon las muertes por ACV”, y remarcó que no hay estadísticas oficiales anuales en materia de salud.

Magnotta enfatizó que “no se conocen estadísticas de suicidios, de diabetes, de presión arterial, entre otras que son imprescindibles para ver dónde estamos parados”.

El periodista, en el programa “Agenda crítica” que conduce por RADIO MÁXIMA, recordó que en 2015 hizo una estadística mediante una investigación, que reflejó que los casos de cáncer en Gualeguaychú “superaban con amplitud el promedio nacional”.

Estado ausente

“El Estado no puede estar ausente en la realización de estadísticas, ni en Gualeguaychú ni en Entre Ríos, donde se sabe que hay lugares con alto cáncer, como Larroque, Urdinarrain, San Salvador y Victoria, entre otras ciudades”, disparó Magnotta.

El periodista destacó que hace poco tiempo se firmó un convenio entre la Municipalidad de Gualeguaychú y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), para la realización de estadísticas, pero hasta el momento no se conocen resultados.

Subrayó en tal sentido que “una estadística en salud debe ser sistemática y anual. Es como una foto, como un análisis que debe realizarse todos los años para luego tener elementos comparativos”.

Recordó además que, en 2015 en su investigación, comprobó que más del 20 por ciento de las actas de defunción elaboradas por los médicos no incluían la causa de muerte de las personas, por lo cual “se desvirtúan las estadísticas”, en “una tendencia de registro que disminuyó, pero no ha desaparecido”.

“¿Cuántos fallecidos hubo por Gripe A en Gualeguaychú? No lo sabemos. ¿Cuántas personas murieron por COVID? No lo sabemos, en realidad no sabemos nada porque nunca hubo ni hay estadísticas”, reflexionó Magnotta.