Vecinos de zona oeste piden vigilancia policial a la entrada y a la salida de la escuela

Los vecinos hicieron conocer su preocupación en una carta enviada a MÁXIMA.

El texto es el siguiente.

Gualeguaychú, 21 de mayo de 2026

A los medios de comunicación

Presente

Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación y reclamar por la situación de inseguridad que estamos viviendo, y por la falta de respuesta de las autoridades correspondientes.

Desde hace tiempo, hemos realizado reiterados pedidos formales a la Comisaría 6ª, solicitando presencia policial en los horarios de entrada y salida de los niños y niñas, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Esta solicitud surge porque ya se han registrado hechos de inseguridad en las inmediaciones del establecimiento educativo Escuela 114, perteneciente al barrio 140 viviendas, y como familia, nos sentimos muy expuestos; más aún nuestros hijos, que son los más vulnerables ante cualquier situación de riesgo.

Incluso mantuvimos una reunión con autoridades de la institución policial, donde nos aseguraron que se daría prioridad a este pedido y que habría vigilancia constante. Sin embargo, la presencia policial solo se cumplió durante 4 o 5 días, y luego desapareció por completo. Volvimos a enviar mensajes y comunicarnos por teléfono para insistir con la solicitud, pero nunca obtuvimos ninguna respuesta, ni explicación, ni retomaron el servicio prometido.

La situación se agrava ahora que entramos en pleno invierno: los chicos entran a las 7 de la mañana, cuando todavía está totalmente oscuro, y salen a las 18 horas, cuando ya cayó la noche. En esos horarios, no hay ningún tipo de vigilancia, y nos vemos obligados a exponernos día tras día, repitiendo el mismo recorrido con la angustia de que pueda pasar algo. La seguridad brilla por su ausencia, y nuestro reclamo no ha sido escuchado por quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos.

Por todo esto, decidimos recurrir a ustedes para que den a conocer nuestra situación. No pedimos nada que no sea nuestro derecho: queremos garantías de seguridad para que nuestros hijos puedan ir y volver de la escuela tranquilos, sin miedo y sin riesgos. Esperamos que, al difundir este problema, las autoridades tomen cartas en el asunto y cumplan con el deber que tienen con la comunidad.

Desde ya, agradecemos su atención y la difusión de este reclamo que es de todos.

Atentamente,

Padres, madres y familiares de los alumnos