Avanzan los trabajos para el recambio del piso del Teatro Gualeguaychú

Juan Ojeda, a cargo de la empresa que trabaja en el recambio del piso del Teatro Gualeguaychú, dijo en RADIO MÁXIMA que “ya nos encaminamos bien” en los trabajos, y estimó que entre uno y dos meses las tareas llegarán a la parte final.

“Si no ocurre ningún imprevisto, en un mes estaremos bastante avanzados, después están las butacas, limpieza del lugar, seguramente algunas paredes…yo creo que restaría entre uno y dos meses, pero todo va a depender del movimiento nuestro y de los otros rubros, sería ideal que no ocurra ningún contratiempo. Sabemos que la sociedad está necesitando el Teatro Gualeguaychu”, manifestó Ojeda.

“Ya nos encaminamos bien, ya están pintados los fenólicos de la parte de abajo, lo que es tirantería ya está en un 95 por ciento presentada para empezar a amurar y estamos empezando a poner amianto en la junta de los tirantes y la parte de debajo de los fenólicos. Los tirantes y los 86 fenólicos los trajeron de afuera, el material a trabajar ya tenemos el 90 por ciento”, precisó.

Agregó que “después de los tirantes viene la parte eléctrica, la carbonilla y después el fenólico. Después la pinotea, recuperamos y limpiamos el 90 por ciento. Donde ingresó la termita fue en la tirantería y el fenólico que había”.

Recorrida de Davico

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, recorrió la obra para presenciar el arribo de los 240 mt² de madera que cubrirán la base del piso de la platea. Inmediatamente, fueron dispuestos a lo largo de la misma sala para ser desinfectados, como paso necesario y previo a la colocación de la pinotea.

Esta semana llegaron las tablas de pinotea, que pasarán a ser el nuevo piso de la sala principal, un hecho que marca el inicio de la etapa de cierre de la construcción de todo el andamiaje que conformarán el entrepiso cuando los tirantes estén ya instalados.

La estructura del nuevo piso está compuesta de la siguiente manera: primero se disponen los tirantes de multiláminas de eucalipto colorado, luego la base -planchuelas del mismo material que los tirantes- y finalmente el piso con madera de pinotea proveniente de la provincia de Misiones.