Robaron en un autoservicio de barrio tras doblar las rejas

A las 5,30 de este miércoles, ingresaron al autoservicio ubicado en calle Jujuy y 13 de Julio, en la zona de barrios de Rioja al oeste.

Pablo, dueño del almacén de barrio que funciona hace 15 años, contó en el móvil de RADIO MÁXIMA que se cree que actuaron dos personas, que se llevaron varios cartones de cigarrillos y unos 300 mil pesos que tenía preparados para el pedido a los proveedores.

Pablo detalló que doblaron las rejas de la entrada principal y no lograron ingresar, pero sí lo hicieron por detrás, luego de doblar las rejas y correr pesadas heladeras en el interior.

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“Fueron directamente a la caja. Mientras voy ordenando, voy viendo si falta algo más”, indicó.

Agregó sobre los perjuicios sufridos que “además del daño y los gastos, el miedo que te queda para venir a trabajar”.

Acerca de la inseguridad en el barrio, manifestó Pablo que “esto se repite, robaron la batería de un auto estacionado, motos, bicicletas, pedimos una garita en la plaza por la inseguridad, vino el jefe de la Comisaría Novena, pero hasta ahora no cambiado nada”.