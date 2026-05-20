Luis Castillo rescata el valor de Artigas y caudillos entrerrianos en su nuevo libro: 1811

Luis Castillo, escritor, médico y actualmente secretario de Cultura de Gualeguaychú, presentará este viernes a las 20,30 en el salón céntrico de la Facultad de Bromatología, en 25 de Mayo 725, su nuevo libro titulado “1811”.

“Estudiar en detalle esta historia, me ayudó a mí para dar a conocer una parte de nuestra historia invisibilizada”, dijo Castillo en RADIO MÁXIMA.

“Luego del libro anterior sobre Héroes y Traidores, me pareció importante seguir contando. Porque de golpe pareciera que no pasó nada en medio del 25 de Mayo, la famosa Asamblea del año 13 y 1816…”, agregó.

Dijo asimismo que “siempre se sacó de la historiografía oficial lo que pasó en Entre Ríos, y concretamente en Gualeguaychú, en Gualeguay, en Concepción del Uruguay…, que permitió que la Revolución saliera adelante. La historia de gauchos zomo Zapata en Gualeguay, Samaniego en Gualeguaychú…No existen en los libros de Historia que nosotros estudiamos… Es fácil entender por qué, es porque la historia se escribió en Buenos Aires”.

Destacado rol de Artigas

En esa línea, explicó que “después de la Revolución de Mayo, lo que pasó en 1811 fue crucial, pero no se habla. Porque básicamente se desarrolló en la Banda Oriental, y porque surge un personaje que es uno de nuestros próceres, que es Artigas. Lo primero que se dice para sacarlo es que era uruguayo. Era de la Banda Oriental. Con ese criterio, tendríamos que sacar a Gúemes porque es salteño, a Quiroga…”.

Adelantó que “un poco se centra el libro en la figura de Artigas y la gran intervención que tuvo, que arranca con la muerte de Zapata en marzo de 1811 y el conocido o no tanto exilio de Artigas…”.

Añadió que “los porteños llamaban traidor a Artigas, que era un hombre con ideas 40 años adelantadas, y de ideas federales. La Bandera de Entre Ríos es la de Artigas, la del federalismo. Y el día de la Bandera de Entre Ríos es el 19 de junio, que es el nacimiento de Artigas”.

Por otra parte, remarcó sobre su libro que “soy un apasionado de la historia, pero no historiador, y lo que hago es buscar las facetas humanas. Hay otra cosa que es dividir a la historia entre buenos y malos. Y nos olvidamos de que son seres humanos. Creo que la fuente más interesante está en las cartas. No solamente las oficiales que se utilizaban mucho con los amanuenses que escribían, pero hay otras cartas que son personales y aportan mucho”.