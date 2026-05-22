“Hay muchas áreas ambientales que están ausentes sin aviso”, dice el abogado Luciano

AUSENTE SIN AVISO

Los hechos de público conocimiento que se vienen dando relacionados al tema ambiental, sin duda, demuestran que la secretaría de Ambiente provincial y algunas municipales están ausentes sin aviso.

Gualeguay:

En la ciudad de Gualeguay distintas organizaciones sociales: Gualeguay sin Cáncer, SEA y otras, vienen “Interpelando” a las autoridades municipales y provinciales por los “Insoportables “ olores que perciben a diario indicando que son producidos en primer lugar por la planta de Soluciones Ambientales, y en segundo por el frigorífico instalado dentro de la ciudad, el 7 de mayo se realizó una reunión con autoridades municipales, de la secretaría de Ambiente provincial y de Soluciones Ambientales al respecto y, como el olor a ácido que soportan todos los días, quedaron con un sabor amargo de la misma, NADA en concreto consiguieron de las autoridades y menos de la empresa.

Sólo con seguir las redes sociales de la ciudad de Gualeguay se puede apreciar la preocupación que existe por la gran cantidad de enfermos y fallecidos por Cáncer.

Delta del Paraná

Sobre el delta del Paraná puedo afirmar, con denuncias penales realizadas que la proliferación de los llamado Barrios Náuticos viene viento en popa, sin ningún tipo de autorización o con autorizaciones que contradicen la normativa vigente van a los hechos consumados, en la revista ANÁLISIS podrán leer de una denuncia penal al respecto que realice patrocinando a Carlos Humberto Cadoppi Frigerio.

Ibicuy:

El daño ambiental que están realizando con la extracción de arena de sílice con destino a Vaca Muerta, reconocido por el Fiscal de Estado Dr. Julio Cesar Rodríguez Signes en un amparo que realicé, me exime de explicar nada. La falta de control es alarmante, desde hinchar el pecho diciendo que controlaron la extracción de 1.300.000 toneladas de arena de sílice por parte de minería en el año 2025 y, en vaca Muerta informar que llegaron de Entre Ríos 4.000.000 de toneladas todo lo dice. Sólo por esto, la provincia dejo de recaudar la friolera de $6.600.000.000,00, SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS

Gualeguaychú

Barrio Náutico Amarras , pese a tener una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la causa Majul Julio con fecha julio del 2019, tanto la secretaría de Ambiente provincial, como la Fiscalía de estado están trabajando para encontrarle la vuelta a la empresa para que siga con su proyecto, pese a que la Corte Suprema ordenó su desmantelamiento y vuelta al estado anterior de la intervención ilegal del humedal.

CODEGU

El accionar infame de la CODEGU, y de los demás responsables, empresas, Subsecretaría de ambiente municipal y secretaría de Ambiente provincial, sin eufemismos digo “ES CRIMINAL”, sé fehacientemente que sabían del no funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes líquidos desde noviembre de 2024 y, “NADA HICIERON”, bueno si hicieron “ESCONDER TODO”, el daño ambiental que está comprobado hipoteca la salud de los habitantes de Gualeguaychú y de todos los que habitan la ribera del mentado río, esa contaminación nos va a acompañar por muchos años, ¿las consecuencias en la salud?, lamentablemente lo sabremos en años, cuando todo sea demasiado tarde.

No me canso de decir que son “UNOS CANALLAS”, les importo nada contaminarnos con el fin de seguir lucrando.

Los responsables son infames traidores a la patria

Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Ricardo José Luciano

Abogado denunciante.