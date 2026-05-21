Invitan a la jornada de sensibilización “Mayo Amarillo” este viernes en Plaza San Martín

La jornada de sensibilización se realizará mañana viernes, de 10 a 12 horas, en la estrella amarilla de Plaza San Martín.

Miguel Gandolfo, de ACIVERJUS; Agustina Troncoso, abogada; y Ludmila Núñez, psicóloga, del CAJ Gualeguaychú, se refirieron a la actividad.

Los Centros son el resultado de una política pública, creada hace quince años y desarrolla actividades en todo el país para garantizar el cumplimiento de Derechos.

“Nuestro contacto inicia con ACIVERJUS. La realidad es que es una posibilidad nueva para llegar a más gente y para que sepan que estamos para ayudar”, destacaron.

Por su parte Gandolfo resaltó la importancia del Centro en la ciudad por el apoyo y el acompañamiento a la comunidad.

En Gualeguaychú el CAJ se ubica en el barrio La Cuchilla, en Juan B. Justo 525, donde abordan diferentes problemáticas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación y llevan funcionando en la ciudad unos diez años.

“Somos un equipo de cuatro profesionales, dos abogados, una trabajadora social y una psicóloga. Estamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Con el equipo hacemos un acompañamiento integral”, indicaron. Las consultas son libres y gratuitas.