Lamentable situación: oncólogo de Gualeguaychú denuncia agresiones y amenazas por parte del esposo de una paciente

El conocido médico oncólogo de Gualeguaychú Franco Ramello, denunció en redes sociales que tanto él como el equipo de trabajo en el Hospital Centenario sufren agresiones físicas y amenazas por parte del esposo de una paciente.

Ramello precisó que se trata de un remisero, que lo hostiga y lo agrede verbal y físicamente, y puntualizó que también lo hizo con los choferes que iban a buscar a la mujer, y en en la última internación de la paciente también agredió al personal de Oncología del nosocomio público.

Buscando ayuda

El siguiente, es el texto publicado por el doctor Ramello.

No suelo hacer publicaciones, pero me gustaría hacer una buscando ayuda con el siguiente caso. Soy médico oncólogo del hospital de la ciudad, no soy conocido ni me interesa serlo. Conozco que muchas veces se quejan del accionar de los MEDICOS pero en esta oportunidad quiero plantear y dar a conocer públicamente un caso sucedido que en mis más de 20 años de medico jamás he vivido y no tengo como defenderme. Tengo un problema con señor llamado CARLOS BARRE_ _ (no doy el nombre compleTO porque entiendo no se puede), de profesión remisero de conocida empresa de la ciudad, habitualmente del turno nocturno. El caso resumido es asi. Su “amada” (como el la llamaba) consultó en el servicio por primera vez en el año 2013 aprox llegando a la consulta con un cáncer de mama AVANZADO, CON METASTASIS (TERMINAL SEGÚN ELLA REFERIA EN DICHA OPORTUNIDAD) claramente muy angustiada, desesperada y SOLA. Ella de nacionalidad PARAGUAYA, a quien con la gente del equipo hasta le ayudamos a hacer el DNI argentino en dicho momento para que pueda recibir el tratamiento de su enfermedad en forma totalmente gratuita y con los medicamentos correspondientes que el Ministerio siempre nos proveyó (sin contar las innumerables veces que se ayudó a la paciente incluso con comida y a veces dinero para poder regresar a su domicilio). EL tema es que en estos poco más de 13 años de tratamiento que le brindamos SIEMPRE vino SOLA a atenderse (con una hermosa sonrisa en el rostro envidiable), ya que NO quería que su marido (Carlos) viniera, porque refería que era “complicado”, que por su trabajo nocturno debía descansar y no asistirla durante los 13 años de QUIMIOTERAPIAS Y OTROS TRATAMIENTOS QUE LE INDICAMOS con todo lo que ello implica. Lamentablemente, su enfermedad fue avanzando aún más pese a los tratamientos recibidos todos estos años, entrando en situación de cuidados paliativos/fin de vida.

El tema es que AHORA se presenta este personaje de mente inestable, completamente agresivo, que no media palabras, realizando agresiones al personal de enfermería que durante la última internación de la paciente le realizaba la higiene diaria y le cambiaba la chata que EL no hacía, quien además agredía y maltrataba a los choferes que iban a buscar a la paciente a la casa en calle Caseros al 300, ó realizando agresiones verbales a las medicas de sala hasta generarles el llanto por nivel de agresividad que maneja (junto a su madre quien también maltrataba a todos los que atendíamos a la paciente en cuestión) hostigando verbal y físicamente (en mi caso). Ante esta situación de angustia vivida por mi y todo el personal que asistió a su “amada” busco que alguien me pueda ayudar en “como” debo manejar esta situación ya que pese a los reiterados intentos de diálogos ofrecidos, esta persona sin escuchar palabras, solo realiza agresiones y amenazas incomprensibles, por lo cual todo el equipo tratante (en el cual me incluyo) tenemos miedo (incluso de vida, tanto propia o de familiares) por el incomprensible e irracional accionar de este sujeto que hoy maneja un auto y lo transporta a usted por la ciudad. No sé si alguien lee esto o si tiene mucho o poco alcance, solo quisiera aprovechar el espacio para, primero advertir a la sociedad que un sujeto inescrupuloso y completamente agresivo, fuera de foco total maneja un remis por la ciudad y lo puede estar llevando hacia algún lugar. Y segundo, exponer mi situación de angustia personal por los niveles de agresión que vivo en el dia a dia sin saber exactamente como resolverlo por lo que apelo a exponer el cuadro vivido claramente desesperante, para recibir algún consejo que pueda ayudarme a resolver el caso. Agradezco el espacio y leo las sugerencias.