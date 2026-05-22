Una mujer y dos hombres fueron detenidos por narcomenudeo

En el marco de una investigación llevada adelante por la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú, en relación a una causa por comercio de estupefacientes, en la tarde y noche del jueves se realizaron seis allanamientos y registros domiciliarios con irrupción en distintos domicilios ubicados en Barrio Esperanza, Barrio Yapeyú y zonas aledañas, jurisdicción de Comisaría Segunda.

Las medidas judiciales fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de la Dra. Natalia L. Céspedes, con intervención de la Fiscalía dirigida por el Dr. Jorge Gutiérrez.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de envoltorios con sustancia estupefaciente clorhidrato de cocaína, con un peso total de 36,7 gramos; sustancia estupefaciente marihuana, con un pesaje de 43,3 gramos; una suma superior a los 700 mil pesos en efectivo; teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, fueron identificadas diecinueve personas, de las cuales doce eran femeninas y siete masculinas. Además, tres personas mayores de edad quedaron detenidas, una mujer y dos hombres, quienes permanecen alojados a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal de la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú, con colaboración de las divisiones de Nogoyá, Concordia, Villaguay, Islas y Paraná, junto a los Grupos Especiales de las respectivas departamentales y la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.).