Romero confía en la “proyección turística” de la fiesta del 25 en Gualeguaychú

El secretario de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero, manifestó en RADIO MÁXIMA que “estamos expectantes” por la concurrencia a la Fiesta del 25 de Mayo en el corsódromo.

Además, Romero observa que la Fiesta puede tener una proyección turística. “La fiesta el año pasado tuvo una convocatoria importantísima. Tenemos este año el finde largo y lo estamos promocionando turísticamente. Viene creciendo año a año cada vez más. No se le daba tanta difusión. Está convocando cada vez más más gente”.

Por otro lado, el funcionario destacó el trabajo de promoción turística que se realizó los primeros meses del año y destacó el acompañamiento de medios de otras provincias y la cobertura del Canal TN que tendrá la fiesta de este lunes.

Asimismo, comentó que “estamos con una grilla super abierta y cargada de cosas. Hay dos productores que están preguntando por el cronograma de eventos. Venimos cerrando bastante”.

Romero también anticipo el trabajo que realiza el sector para promover nuevas propuestas. “Estamos muy interesados en que vuelva la expo chef con Mariano Peluffo y Gimena Monteverde, Santi de La Peña del Morfi. Hay cosas cerradas con fechas. Restan analizar los permisos y definir las fechas de confirmación”.