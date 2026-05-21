 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Discutió con su pareja, la golpeó y terminó detenido tras un principio de incendio

Un hombre de 54 años fue detenido este viernes por la mañana en el marco de un episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda ubicada sobre Andrade al 300, donde además se produjo un principio de incendio.

21 May, 2026, 15:29 PM

El hecho salió a la luz alrededor de las 10:00, cuando se solicitó la presencia de Bomberos por humo en el interior de la vivienda. La situación logró ser controlada rápidamente y no se registraron daños materiales de consideración.

 

Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a una mujer de 51 años, quien presentaba lesiones visibles en el rostro, particularmente en el labio. Según manifestó, había sido agredida físicamente por su pareja durante una discusión.

 

Además, la víctima señaló que el hombre habría arrojado un bracero dentro de la casa, situación que provocó el inicio del foco ígneo.

 

Ante este escenario, el sospechoso fue detenido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Género.

 

La mujer fue derivada posteriormente para ser examinada por el médico policial y formalizar la denuncia correspondiente.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso