Discutió con su pareja, la golpeó y terminó detenido tras un principio de incendio

El hecho salió a la luz alrededor de las 10:00, cuando se solicitó la presencia de Bomberos por humo en el interior de la vivienda. La situación logró ser controlada rápidamente y no se registraron daños materiales de consideración.

Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a una mujer de 51 años, quien presentaba lesiones visibles en el rostro, particularmente en el labio. Según manifestó, había sido agredida físicamente por su pareja durante una discusión.

Además, la víctima señaló que el hombre habría arrojado un bracero dentro de la casa, situación que provocó el inicio del foco ígneo.

Ante este escenario, el sospechoso fue detenido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Género.

La mujer fue derivada posteriormente para ser examinada por el médico policial y formalizar la denuncia correspondiente.

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