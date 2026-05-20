Tras un allanamiento detuvieron a dos personas por abuso de armas

Personal de Comisaría Tercera llevó adelante este miércoles, alrededor de las 13:00 horas, un procedimiento de allanamiento, registro domiciliario, requisa personal y detención, en el marco de una causa caratulada “Abuso de Armas”.

La intervención se originó a raíz de una denuncia radicada en la fecha por un joven de 24 años quien manifestó que se encontraba en su domicilio cerca de las 01:00 de la madrugada, cuando dos sujetos (los cuales reconoció y brindó datos personales) efectuaron disparos con arma de fuego hacia su domicilio por lo cual, se dio inmediata intervención al Juzgado de Garantías N°2, desde donde se libraron las correspondientes órdenes judiciales.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Cervantes y República Oriental, arrojando resultado positivo, procediéndose a la detención de los involucrados, de 22 y 28 años de edad.

Asimismo, en relación al mismo legajo judicial, se concretó un segundo allanamiento en una finca ubicada en inmediaciones de calles Rosario y Jaime Nevares, domicilio habitado por el masculino de 28 años. En el lugar se notificó a una mujer de 37 años, obteniéndose resultado negativo.

Desde la fuerza policial se informó que continúa pendiente el secuestro de un motovehículo marca Honda, modelo XR o rodado de similares características.

Finalizadas las diligencias, los detenidos fueron trasladados a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.

Participaron del operativo personal de Comisaria Tercera, Comisaría Cuarta y Grupo Especial, quienes llevaron adelante ambas irrupciones, bajo la supervisión del segundo jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública.