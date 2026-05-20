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Guale

Tras un allanamiento detuvieron a dos personas por abuso de armas

Los detenidos habrían efectuado disparos contra una vivienda en la zona norte. La intervención se realizó tras la denuncia de un joven que se encontraba en el domicilio.

20 May, 2026, 21:04 PM

Personal de Comisaría Tercera llevó adelante este miércoles, alrededor de las 13:00 horas, un procedimiento de allanamiento, registro domiciliario, requisa personal y detención, en el marco de una causa caratulada “Abuso de Armas”.

 

La intervención se originó a raíz de una denuncia radicada en la fecha por un joven de 24 años quien manifestó que se encontraba en su domicilio cerca de las 01:00 de la madrugada, cuando dos sujetos (los cuales reconoció y brindó datos personales) efectuaron disparos con arma de fuego hacia su domicilio por lo cual, se dio inmediata intervención al Juzgado de Garantías N°2, desde donde se libraron las correspondientes órdenes judiciales.

 

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Cervantes y República Oriental, arrojando resultado positivo, procediéndose a la detención de los involucrados, de 22 y 28 años de edad.

 

Asimismo, en relación al mismo legajo judicial, se concretó un segundo allanamiento en una finca ubicada en inmediaciones de calles Rosario y Jaime Nevares, domicilio habitado por el masculino de 28 años. En el lugar se notificó a una mujer de 37 años, obteniéndose resultado negativo.

 

Desde la fuerza policial se informó que continúa pendiente el secuestro de un motovehículo marca Honda, modelo XR o rodado de similares características.

 

Finalizadas las diligencias, los detenidos fueron trasladados a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.

 

Participaron del operativo personal de Comisaria Tercera, Comisaría Cuarta y Grupo Especial, quienes llevaron adelante ambas irrupciones, bajo la supervisión del segundo jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública.

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