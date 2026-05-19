Avanza la reconstrucción del adoquinado de calle Las Casuarinas

El Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante la reconstrucción total del pavimento adoquinado de calle Las Casuarinas, entre Lestonnac y Perito Moreno, en la zona norte de la ciudad. El trabajo implica la reconstrucción de la base de hormigón, la construcción de nuevos cordones cunetas y la composición de una capa de arena para volver a montar los adoquines articulados.

Los trabajos comenzaron con el desarme completo de la calzada existente, adoquín por adoquín, para luego retirar la totalidad de la capa de arena sobre la que reposaban las piezas.

Con la base de tierra de la calle en tierra al descubierto, los equipos —entre ellos una motoniveladora y una retro— procedieron a la consolidación de la subrasante con cemento en los sectores de mayor fragilidad, una intervención que garantiza que el nuevo paquete estructural tenga una base firme y homogénea sobre la cual trabajar.

Al mismo tiempo, se construyeron nuevos cordones cunetas para permitir que los excedentes hídricos circulen con seguridad y dirección precisa para que no haya anegamientos en la zona; y para acelerar los tiempos y llegar a los tiempos objetivos, la cooperativa encargada de los trabajos realiza las tareas incluso los fines de semana.

Además, con la remoción de la calzada se extendieron las conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe cloacal a todos los lotes frentistas, incluidos aquellos que aún no cuentan con edificaciones. El objetivo es evitar futuras roturas del pavimento para instalar servicios de manera individual.

La reconstrucción integral de una calle de adoquines no es solo una tarea de superficie, sino que este trabajo busca corregir deformidades y un deterioro acumulado durante los últimos años.

Además, se busca tender la infraestructura de servicios que el crecimiento urbano demanda y de devolver a los vecinos una calzada diseñada para durar, que no requerirá intervenciones correctivas en el corto o en el mediano plazo, y que demuestra que la inversión pública bien ejecutada es, en definitiva, la más eficiente.

Municipalidad de Gualeguaychú

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