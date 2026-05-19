Renunció la Directora de Habilitaciones de la Municipalidad de Gualeguaychú

Sorpresa en el ámbito municipal: este lunes presentó su renuncia la Directora de Habilitaciones de Gualeguaychí, licenciada Diana Visconti, en un contexto que llamó la atención dentro del área y generó repercusiones puertas adentro.

La salida se da en medio de un período sensible para el sector, donde venían desarrollándose distintas tareas de control, Habilitaciones, alojamientos, residencia de adultos mayores, jardines de infantes y eventos, entre otros que pasaban por la Dirección.

Hasta las primeras horas de la tarde no hubo una comunicación oficial que detalle los motivos de la decisión, aunque la noticia rápidamente comenzó a circular entre trabajadores y medios locales.

La renuncia abre interrogantes sobre cómo continuará el funcionamiento del área en las próximas semanas y quién quedará a cargo de la Dirección.