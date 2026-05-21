Crecimiento del delito y alta reiterancia en Gualeguaychú: destacan el trabajo policial

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Mauricio Asler, analizó en RADIO MÁXIMA que han crecido los delitos, y hay alta reiterancia, pero al mismo tiempo destacó la tarea policial, la videovigilancia, el rol de los vecinos, de la Justicia y del Consejo de Seguridad.

“Nosotros hemos notado un crecimiento en cuanto a delitos, y esto tiene que ver con la situación social que estamos viviendo. Hemos notado una reiterancia de hechos por las mismas personas, tal es así que tuvimos el día lunes un hecho de robo calificado por el uso de arma blanca, que permitió la identificación y detención del supuesto autor de ese hecho que tuvo como víctima a una menor de edad que iba al colegio, que fue abordada por este masculino. En este caso, un ciudadano de 37 años que hace poco salió del Penal de cumplir una condena por delitos similares y reincidió, hoy está alojado a disposición de la Justicia”

Agregó que “si bien hay más hechos y se nota, el trabajo de nuestro personal policial, el compromiso, amén de tener hechos, ha permitido también la identificación de los autores y ponerlos a disposición de la Justicia”.

Dijo además Asler que “en todas las jurisdicciones, los vecinos ya los conocen, y esto tiene que ver también con la conexión que tenemos con los vecinos, lo que nos permite de alguna manera obtener información para llegar a los autores, y también es importante el trabajo que hace el Consejo de Seguridad”.

Investigación de los hechos

Asler destacó “el trabajo impecable de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal para lograr identificar a las personas con el análisis de cámaras de seguridad, con el sistema de vigilancia de esta Jefatura y el monitoreo del municipio que permiten estos resultados y hacer informes minuciosos”.

Añadió que “todas las jurisdicciones los tienen identificados, en el sistema de videovigilancia se identifican por la forma de caminar, en distintos puntos de la ciudad hay gente que es reiterativa en los hechos. La mayoría son de Gualeguaychú, son reiterativos en los distintos hechos, nosotros tenemos una buena comunicación con la Justicia y el apoyo permanente”.

En situación de calle

El subjefe estimó que “hay unas cien personas en situación de calle”, y agregó que “el trabajo permanente que hace el personal de calle permite observar esa situación. Hay personas reiterativas que incurren en delitos contra la propiedad y venta de droga al menudeo, cada noche se identifican entre 20 y 25 personas en distintos puntos. Hay un porcentaje que tiene una reiterancia en los distintos hechos, otros hacen limpieza de parabrisas para poder subsistir… el trabajo que hace la Policía es tenerlos controlados”.

En cuanto al ofrecimiento a bajo precio de elementos robados, el subjefe manifestó que “la gente que compra debería saber, si compra en 20 mil pesos una bicicleta que sale 200 ó 300 mil pesos, lo mismo que herramientas que son carísimas o televisores que se venden por valores irrisorios…”.