Se realizó una reunión con Comisiones Vecinales para abordar el control de plagas

El área de Participación Ciudadana, en articulación con la dirección de Veterinaria, llevó a cabo una capacitación destinada a representantes de comisiones vecinales con el fin de brindar información precisa y herramientas prácticas sobre el control de plagas, con especial énfasis en la desratización, y los mecanismos formales para canalizar reclamos relacionados con fumigación e intervenciones sanitarias.

La jornada se desarrolló en la sede de la Caja de Jubilaciones y contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca. Estuvo a cargo de personal técnico especializado de la Dirección de Veterinaria y reunió a más de 20 representantes de distintas comisiones vecinales de la ciudad.

Durante el encuentro, se presentó el contexto actual de la problemática de plagas en Gualeguaychú y se detallaron las principales estrategias que implementa el Estado municipal para intervenir en los barrios. Uno de los ejes centrales fue la explicación de las diferencias entre barreras físicas y barreras químicas en los procesos de desratización. Los profesionales profundizaron en el funcionamiento de la barrera química y destacaron los cuidados necesarios para asegurar su efectividad.

En ese sentido, se hizo especial hincapié en que el uso incorrecto o excesivo de cebos rodenticidas puede generar resistencia en los roedores, lo que reduce significativamente el impacto de las acciones de control y obliga a redoblar esfuerzos.

Otro punto clave de la charla fue la orientación sobre los canales formales para presentar reclamos. Desde el Gobierno municipal se recordó que las solicitudes de desratización, fumigación u otras intervenciones deben canalizarse a través de los presidentes de las comisiones vecinales, quienes son los responsables de iniciar el expediente administrativo correspondiente. De esta forma se garantiza una gestión ordenada, priorizada y coordinada por las áreas municipales.

Además, se brindaron recomendaciones concretas sobre la información que debe incluirse en las notas (como ubicación precisa del problema, descripción detallada, cantidad aproximada de roedores observados, etc.) y se repasaron los pasos para iniciar correctamente el trámite, con el objetivo de agilizar los tiempos de respuesta y optimizar el trabajo territorial.

Estas acciones fortalecen la articulación entre vecinos y el Gobierno de Gualeguaychú para abordar de manera más eficiente y organizada las problemáticas sanitarias y ambientales en los barrios de la ciudad.

Temas CAPACITACIÓN