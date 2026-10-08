Un auto volcó en la Ruta 12: viajaban dos adultos y tres menores

Una camioneta Nissan protagonizó un vuelco durante la mañana del miércoles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 192, en inmediaciones de un paso a nivel, en la zona de Médanos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:28, cuando el vehículo, conducido por una mujer de 39 años domiciliada en Goya, Corrientes, circulaba desde Buenos Aires hacia esa ciudad, acompañada por otras cuatro personas.

Por causas que se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado luego de atravesar el paso a nivel, salió de la calzada y terminó volcando en la zona de préstamo.

En la camioneta viajaban dos adultos y tres menores de edad, quienes lograron salir del vehículo gracias a la ayuda de personas que transitaban por el lugar.

Según el informe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, ninguno de los ocupantes manifestó haber sufrido lesiones. Además, se indicó que todos llevaban colocados los cinturones de seguridad al momento del accidente.

En el lugar trabajó una dotación del Destacamento N.º 1 de Médanos, a bordo del móvil 8, junto con personal policial de esa localidad.

También se solicitó la intervención de un auxilio de la concesionaria vial para retirar el vehículo volcado.

El tránsito no debió ser interrumpido durante el operativo y los bomberos finalizaron sus tareas a las 11:32.