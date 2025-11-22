En pleno centro, exnovio la agarró del brazo y le dañó el celular

Aproximadamente a las 21 de este viernes, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a la intersección de calles San Martín e Italia, a raíz de un llamado telefónico anónimo que alertaba sobre una pareja discutiendo en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos jóvenes y una amiga de la denunciante. La víctima, de 19 años, manifestó que el individuo presente, su expareja, la viene hostigando desde hace tiempo, señalando que el mismo no acepta la finalización de la relación y continúa buscándola, incluso presentándose en su lugar de trabajo. En esta ocasión, el sujeto habría ido a esperarla y, tras interceptarla en la vía pública, la tomó fuertemente del brazo y le ocasionó daños en su teléfono celular, todo en presencia de la testigo.

En el sitio se hizo presente personal de Minoridad, quienes, por disposición de la Fiscalía de Género, realizaron el acta única de procedimiento, registraron fotográficamente el elemento dañado y tomaron entrevista a la amiga de la víctima.

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental en calidad de aprehendido, previa notificación de los derechos que lo asisten.