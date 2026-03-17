“Un vuelco, hierros retorcidos y el dolor de una familia que atraviesa la piel”. Sentido mensaje tras el accidente en el

Hasta el lugar habían llegado con una unidad de rescate y otra de traslado. Allí el personal procedió a realizar tareas de estabilización y asistencia primaria a las víctimas, hasta el arribo de la ambulancia.

“Al llegar, el panorama nos puso a prueba una vez más. Trabajamos contra reloj para asistir a los heridos, poniendo toda nuestra formación para estabilizarlos y asegurar su traslado”, contaron este lunes por la noche a través de la cuenta de Facebook del cuartel.

“Hay salidas que quedan marcadas en la piel mucho después de habernos sacado el equipo. Sin dudas, esta emergencia fue una de ellas. La Autovía Ruta 14 volvió a ser escenario de una tragedia. Un vuelco, hierros retorcidos y el dolor de una familia que atraviesa la piel”, dice el sentido posteo.

“En medio del caos, la prioridad es siempre la vida, la esperanza de que el próximo segundo sea el que marque la diferencia. Sin embargo, hay momentos donde el alma se nos quiebra. A pesar de la entrega absoluta de cada bombero, nos tocó enfrentar la noticia más triste: la pérdida de una vida, una víctima fatal menor de edad”.

“Nuestra labor técnica terminó, pero el peso emocional nos acompañó a casa. Acompañamos en el dolor a la familia afectada, con un respeto que no conoce palabras suficientes. Agradecemos el trabajo coordinado de las fuerzas que intervinieron en el lugar. Ser bombero es estar ahí cuando nadie quiere estar, y aunque el cuerpo aguante, el corazón siente cada pérdida como propia”, concluyen.

Fuente: El Entre Ríos