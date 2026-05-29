En una casa de Los Espinillos tenían 150 dosis de cocaína listas para la venta

En la tarde del jueves, la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevó a cabo un importante operativo antidrogas en el barrio Los Espinillos de la ciudad de Gualeguaychú.

La pesquisa se originó a partir de denuncias sobre la presunta comercialización de estupefacientes en la zona y derivó en una sostenida labor de vigilancia, trabajo encubierto y análisis criminal, coordinado junto a la Unidad Fiscal de Gualeguaychú. Bajo las órdenes del Juzgado de Garantías y Transición N° 2 local, el procedimiento se realizó con la presencia de la autoridad judicial y permitió documentar la modalidad de venta fraccionada de cocaína, que era distribuida en envoltorios preparados para la venta directa en el barrio.

Como resultado del operativo, los efectivos federales detuvieron a una mujer y a un hombre, e incautaron aproximadamente ciento cincuenta dosis de cocaína listas para su comercialización, junto a elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia.

Este accionar evidencia el permanente compromiso de la Policía Federal Argentina en la lucha contra el narcotráfico, la prevención del delito y la protección de la comunidad, reafirmando su labor diaria en el resguardo de la seguridad ciudadana, expresó un comunicado oficial.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, bajo directivas de la Unidad Fiscal local, a cargo de la fiscal Natalia Bartolo, y con orden del Juzgado de Garantías y Transición Nº 2, encabezado por el juez Ignacio Boris Nicolás Telenta.

**Prensa | Policía Federal Argentina**

**Superintendencia de Agencias Federales de Investigación**

**División Unidad Operativa Federal Gualeguaychu**