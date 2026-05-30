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Guale POLICIALES

Causó daños para robar en un puesto de diarios

Fue en la madrugada de este sábado, en el puesto de Bolívar y Rocamora. Quedó detenido.

30 May, 2026, 15:04 PM

En horas de la madrugada de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico intervino a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un hombre que habría ocasionado daños en un puesto de diarios ubicado en la intersección de calles Bolívar y Rocamora.

 

Según la información recibida, del sospechoso, cuyas características físicas y de vestimenta fueron aportadas por el denunciante, se retiró del lugar en dirección oeste por calle Bolívar.

 

Tras un operativo de búsqueda, efectivos policiales localizaron a un hombre de 53 años en inmediaciones de calles Bolívar y Constitución, cuyas características coincidían con las descriptas. Al momento de su identificación, se constató que llevaba consigo libros y otros elementos similares, los cuales fueron secuestrados preventivamente.

 

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto delito de Tentativa de Robo y su traslado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de la autoridad judicial competente.

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